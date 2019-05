Nevica sulle nostre montagne: già caduti dai 20 ai 30 centimetri oltre i 1.000

Poco da dire, molto da guardare, ancora di più da stupirsi: la neve di maggio, come da previsioni, è arrivata stanotte. Complice una irruzione di freddo “polare” e la pioggia in pianura, stamattina le montagne vicentine si sono svegliate con delle nevicate (alcune anche intense) in corso. Attualmente nevica fin sotto i 1000m con fiocchi bagnati segnalati a 700m, davvero quote notevoli per essere maggio. Temperature in picchiata ovunque. Più che le parole, parlano le foto che da un’ora circa stanno facendo il giro del web e le webcam puntate sui rifugi e le cime più famose del Vicentino. Eccone una carrellata

Bertagnoli-La Piatta, Crespadoro







Verso il Grappa

Pian delle Fugazze, Pasubio







Malga San Giorgio, Lessinia







Rifugio Revolto

Cima Grappa

Alpe di Campogrosso

Asiago centro

Enego

Cima Ekar

Tresche Conca

Tonezza del Cimone