Nevica nel Basso Vicentino e sui Colli Berici

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Mentre a Vicenza città e nell’Ovest Vicentino continua a piovere, la neve oggi ha imbiancato il Basso Vicentino (nella foto, Noventa Vicentina pochi minuti fa). Il Comune di Noventa fa sapere che al momento non ci sono accumuli di neve che giustifichino il passaggio dei mezzi spazzaneve, pur tuttavia nelle zone del centro storico è già stato fatto un primo intervento di pulizia dalla neve. Comunque la situazione è continuamente monitorata dall’Ufficio Tecnico Comunale. Si prevede lo spargimento del sale nelle prossime ore, non appena il traffico stradale sarà ridotto, a partire dalle 21.30 circa. Le previsioni meteorologiche delle prossime ore prevedono che la neve muti in pioggia. Si raccomanda comunque di percorrere i marciapiedi con la massima attenzione e con calzature adeguate. È necessario prestare attenzione alla formazione di ghiaccio, soprattutto successivamente alla nevicata, mantenendo una guida prudente e camminando con attenzione sui marciapiedi.