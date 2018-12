Neve in provincia di Vicenza: Asiago, Alta Val Chiampo e Recoaro imbiancate

(Nella foto il centro di Asiago alle 17 di giovedì 20 dicembre)

Prime nevicate in provincia di Vicenza. Durante la scorsa notte sull’Altopiano di Asiago sono caduti 10 cm di neve e già all’alba i mezzi spargisale erano al lavoro per rendere percorribili le strade. Neve attesa che permette agli impianti in quota di preparare la stagione.

Neve anche su tutta la fascia montana dall’alta Valchiampo a Recoaro. A Campodalbero sono caduti 20 cm di neve. Anche in questo caso mezzi spargisale hanno sgomberato le strade in tutte le zone interessate. Neve anche nelle zone collinari di San Pietro, Chiampo, Crespadoro, Altissimo, Nogarole.

Nella foto la situazione a Recoaro Mille intorno alle 17 di giovedì. La neve è caduta anche nell’alta valle Agno. A Castelvecchio e Cerealto sono caduti 20 cm di neve.