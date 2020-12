Neve e ghiaccio, viabilità in difficoltà sulle strade vicentine

Prima neve e primi problemi sulle arterie stradali del Vicentino. Stamattina il traffico è in tilt sulle arterie intorno al capoluogo berico, in particolare a Vicenza Est e verso la Riviera Berica, ma anche verso il Basso (Montebello) e l’Ovest Vicentino (Altavilla), all’uscita del casello di Montecchio. Qui sono segnalati rallentamenti e traffico bloccato, proprio per neve e ghiaccio. Il Bollettino della Protezione civile raccomanda massima attenzione per possibile gelicidio sulle strade.