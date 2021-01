Neve e alberi caduti, continua il ripristino della viabilità in Altopiano

Proseguono sull’Altopiano di Asiago, dopo le abbondanti nevicate di inizio anno, gli interventi dei i vigili del fuoco per sgombero neve, rimozione ghiaccio e taglio piante pericolose. Oggi sono state eseguite ulteriori verifiche volte ad individuare alberi pericolosi, che possono costituire pericolo per l’incolumità pubblica. Personale dei vigili del fuoco proveniente dall’ex corpo forestale dello Stato specializzato in materie boschive, ha operato con Viabilita e tecnici comunali per garantire sicurezza pubblica nel ripristino della circolazione ordinaria dove la massiccia presenza di piante desta preoccupazione.