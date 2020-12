Neve: Amcps, Aim Ambiente, Protezione civile e Comune impegnati su strade, marciapiedi e parchi

La nevicata che questa mattina ha imbiancato la città è cessata poco dopo le 12, trasformandosi in pioggia abbondante.

Secondo quanto previsto dal piano neve del Comune di Vicenza, scattato alle 3 di questa mattina, prosegue il servizio di salatura e pulizia di strade, marciapiedi e zone sensibili della città.

“Sono attualmente operativi tutti i 25 mezzi spargisale di Amcps – fa sapere l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi – che eseguiranno un’ulteriore attività di salatura verso sera per evitare che stanotte, con il calare delle temperature, si formino lastre di ghiaccio. Prosegue anche il lavoro di spargimento manuale del sale, svolto da Aim Ambiente lungo i marciapiedi”.

Fino ad ora sono stati sparsi complessivamente quasi 2 mila quintali di sale dai mezzi di Amcps che hanno percorso circa 2 mila chilometri.

“Abbiamo costantemente monitorato la situazione – aggiunge l’assessore Ierardi – con il piano neve che è partito come da previsioni. Si sono però verificate alcune condizioni eccezionali che hanno visto un minor passaggio di auto sulle strade legato al lockdown e alle festività. Ciò ha fatto si che il sale sparso sulla strada non si frantumasse, vanificando la capacità di sciogliere il ghiaccio”.

Per quanto riguarda le strade, dopo alcune situazioni rilevate questa mattina dalla polizia locale a causa dell’abbondanza della neve caduta che ha provocato rallentamenti, la viabilità si è man mano normalizzata.

I controlli si sono dapprima concentrati nelle strade che portano all’ospedale ed alla zona fiera dove molte persone si sono recate per eseguire i tamponi, per poi proseguire sulle strade della circonvallazione esterna e poi interna. I mezzi spazzaneve di Amcps, anche con scorta della polizia locale, sono stati ripetutamente impiegati in viale Dieci Giugno dove la neve era particolarmente abbondante.

In via Maganza, dopo che Amcps ha constatato la pericolosità dei rami di cinque pini marittimi, gli agenti hanno chiuso al transito la strada. Nel pomeriggio sarà mantenuto il senso unico alternato nella via finché saranno messi in sicurezza i pini.

Chiuso al transito anche la corsia di sinistra di viale Trissino, dal cavalcavia fino a via Spalato, dove era stata riscontrata la presenza di rami caduti a terra a causa della neve. Chiuso precauzionalmente anche viale Fusinato.

Altre criticità si sono verificate a causa dei carichi di neve sulle piante.

Per recuperare i rami a terra, è stata attivata la protezione civile comunale.

In piazza Castello alcune luminarie sono cadute a causa della bufera di neve ma già nella tarda mattinata le ditte incaricate sono intervenute per controllare le situazioni più critiche e per metterle in sicurezza.

A causa della presenza di cumuli nevosi sui rami del giardino di Villa Tacchi, che potrebbero cadere a terra, l’area verde è stata chiusa. Resta consentito solo l’ingresso alla Biblioteca e agli uffici.

Parallela azione di chiusura dei Parchi Storici recintati è stata comunicata ai custodi di Parco Querini e Giardino Salvi. Ulteriori verifiche verranno fatte anche nella giornata di domani. Il Parco di Villa Guiccioli è chiuso al pubblico, come da chiusura settimanale.

Dalle 5 resta attivo anche il numero di telefono dedicato all’emergenza neve, 0444955660, gestito da Amcps.

Il servizio di Protezione civile comunale sta monitorando l’evolversi del fenomeno. Eventuali nuove informazioni saranno disponibili sul sito e sui social istituzionali.