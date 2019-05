Neve a maggio, l’allerta del Soccorso Alpino: “Massima prudenza sulle Piccole Dolomiti”

Torna la neve e tornano le allerte, soprattutto nell’area delle Piccole Dolomiti. Le nevicate hanno dello straordinario visto che siamo ormai entrati nel mese di maggio e visto che sembrano attese anche al di sotto dei 1.000 metri e a complicare le cose potrebbe mettercisi il forte vento atteso soprattutto nella notte. Un vortice ciclonico ricolmo di aria gelida in arrivo dall’Artico investirà in pieno l’Italia facendo letteralmente crollare le temperature anche di 10°C in pochissimo tempo.

In realtà la situazione in quota, per esempio sul Pasubio parla, dagli ultimi accertamenti del Soccorso Alpino, di molta neve e valanghe sui sentieri.

Meglio quindi evitare di salire, viste anche le ulteriori nevicate previste nel fine settimana. I consigli del Soccorso Alpino: chi sale per la Val di Fieno non dovrebbe passare oltre la Galleria d’Havet. Altri sentieri che salgono sarebbero da evitare. C’è ancora molta neve instabile e si rischia grosso visti i canali che cadono a precipizio in Val Canale. La situazione dovrebbe anche peggiorare viste le previsioni tra oggi e domani.

Nelle parole dei gestori del Rifugio Papa un’altra chiara descrizione della situazione: “La conformazione degli itinerari che portano alla parte sommitale, Strada degli Eroi, Strada degli Scarubbi, Strada delle Gallerie, fa si che negli ultimi chilometri verso il rifugio la neve che scarica dai canali sovrastanti provoca la formazione di scivoli a volte molto ripidi, bisogna poi tener presente che il disgelo fa si che questi tratti di strada siano soggetti, specialmente nelle ore più calde, a continue piccole slavine e scariche di sassi. Indispensabile quindi tantissima prudenza ed equipaggiamento adeguato, scarponi invernali, picozza e ramponi, no catenelle, in quanto se si sale nelle prime ore del mattino è probabile incappare nella formazione di ghiaccio. Per trovare condizioni di sicurezza bisognerà attendere almeno 2-3 settimane”.