Neri Marcorè a Dueville

A Dueville c’è Margherita in Festa, rassegna socio culturale organizzata dal 2007 da Cooperativa Margherita. Nell’ambito di questa rassegna viene recuperato lo spettacolo “Il nostro tempo” con Neri Marcoré originariamente previsto per sabato 21 marzo a Sandrigo.

Il nuovo appuntamento è fissato per domani venerdì 10 luglio 2020 in due repliche: alle 19:00 e alle 21:00 presso il Busnelli Giardino Magico a Dueville, in via Rossi 37.

L’evento è organizzato da Cooperativa Margherita con il patrocinio del Comune di Dueville, la collaborazione di Dedalo Furioso e il sostegno di OMIS. Lo spettacolo è prodotto dall’agenzia Mauro Diazzi. In allegato il foglio di sala.