Nella lite tra automobilisti ad Anconetta spunta un’asta in ferro

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nel pomeriggio del 28 luglio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per minaccia aggravata e detenzione illegale di munizionamento, P.P. 45enne residente nel capoluogo.

Il denunciato, ad Anconetta, mentre si trovava alla guida della propria auto, ha avuto un diverbio con un altro automobilista, un 39enne residente a Cittadella, minacciandolo con un’asta in ferro per poi dileguarsi e raggiungere il vicino Comando Provinciale per chiedere aiuto.

I militari, nel corso degli accertamenti, acquisite le versioni di entrambi i coinvolti hanno proceduto alla perquisizione dell’auto dell’uomo, dove è stata trovata l’asta.

La successiva perquisizione domiciliare ha fatto rinvenire, oltre a due pistole legalmente detenute, anche un caricatore e 20 cartucce cal. 6,5 per fucile mai denunciate ai fini della detenzione, quindi sottoposte a sequestro oltre al ritiro cautelativo delle due pistole.

Ora la parola spetta all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura di Vicenza.