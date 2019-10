Nella chat dei genitori scoppia la lite: 2 mamme fanno a botte fuori dall’asilo

Scaramucce tra bambini, qualche dispetto di troppo tra le due bimbe compagne d’asilo: e la lite tra mamme sulla chat di classe, da virtuale, è diventata reale. Non è un episodio di Black Mirror ma è un fatto realmente accaduto ieri a Mestre. Due bimbe che all’asilo litigano tra loro: nulla di nuovo se non che la lite si è poi spostata sulla chat di classe, gestita e frequentata dai soli genitori, quindi adulti. E’ volata qualche accusa e qualche parola grossa nel gruppo WhatApp. Ma ieri la lite virtuale è sfociata in zuffa vera e propria: alle 15.30 mentre stavano aspettando le bimbe davanti al cancello della scuola, davanti agli altri genitori attoniti. le due mamme si sono azzuffate. Sul posto sono arrivate anche le Volanti della polizia, come racconta Il Gazzettino di oggi: ad avere la peggio, una 31enne mestrina che, presa a schiaffi e a calci da una giovane mamma cubana, è finita all’ospedale.