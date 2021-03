Nel weekend verrà riasfaltato Viale Milano

Prenderà il via sabato 27 marzo l’intervento di rifacimento della pavimentazione stradale di un tratto di viale Milano e della rotatoria della stazione ferroviaria.

I lavori, che si protrarranno fino a mercoledì 31, hanno un importo di 150 mila euro.

“Come promesso, interveniamo anche in questa zona della città, andando a sistemare la struttura della strada, e non solo la parte superficiale della carreggiata attualmente ammalorata – sottolinea l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. L’intervento ci permetterà di restituire ai cittadini sia un tratto di viale Milano che la rotatoria davanti alla stazione completamente riqualificati. I lavori verranno eseguiti in breve tempo e, per quanto riguarda la rotatoria, in orario notturno, in modo da creare il meno possibile disagi ai cittadini”.

Sabato 27 e domenica 28 marzo verrà eseguita l’asfaltatura del tratto di viale Milano compreso tra viale dell’Ippodromo e la rotatoria della stazione ferroviaria.

L’intervento, che verrà eseguito in orario diurno, dalle 7 alle 18 circa, prevede la bonifica di ampi tratti della carreggiata e la posa di nuovi strati di asfalto.

Considerato lo stato della pavimentazione attuale, tra gli strati di asfalto verrà posata anche una specifica membrana che incrementa la portanza e la resistenza della nuova pavimentazione.

Per quanto riguarda la viabilità, dalle 7 di sabato 27 marzo fino a domenica 28, al termine dei lavori, su viale Milano sarà garantito il senso di marcia in direzione rotatoria della stazione, mentre chi proviene da viale Venezia in direzione stazione, in corrispondenza della rotatoria dovrà obbligatoriamente svoltare a destra su viale Roma.

Successivamente, per tre notti consecutive, a partire dalle 22 di lunedì 29 marzo verrà eseguita l’asfaltatura della rotatoria della stazione. I lavori si protrarranno fino alle 5 del mattino seguente per concludersi mercoledì 31 marzo.

È previsto il completo rifacimento della pavimentazione, con la bonifica stradale.

L’esecuzione dei lavori in orario notturno avverrà garantendo i sensi di marcia e operando con senso unico alternato.

Dettagli sulle deviazioni degli autobus saranno pubblicati sul sito www.svt.vi.it.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.