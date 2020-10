Nel Vicentino 126 persone ricoverate

Arriva l’aggiornamento dalle due Ulss Vicentine (Ulss 7 Pedemontana e Ulss 8 Berica) con la situazione negli ospedali della provincia.

I ricoverati totali sono ad oggi 126.

73 nell’Ulss 8 (40 in area medica a Vicenza, 14 in Medicina a Noventa Vicentina, 16 in geriatria a Valgano, 3 in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza).

53 nell’Ulss 7 Pedemontana (49 a Santorso di cui 4 in terapia intensiva e 10 in terapia semintensiva, 4 all’Ospedale di Comunità di Marostica).

In totale sono quindi 7 i ricoverati in terapia intensiva.

I decessi nell’ultima settimana:

sono 9 nell’Ulss 8 Berica e nessun decesso nell’Ulss 7 Pedemontana.