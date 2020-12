Nel Veneto record di contagi, tutti in coda verso le montagne vicentine

Asiago e Lessinia, ma anche Recoaro e le Piccole Dolomiti, passando per l’Alta Valle del Chiampo: le località montane vicentine sono state prese d’assalto in questo weekend di San Lucia, complice anche il bel tempo. Per tutta la mattinata di oggi sono state segnalate code sul Costo e al casello della Valdastico, mentre già di prima mattina tutti i parcheggi erano esauriti in quel di Recoaro Mille, in Alta Valle del Chiampo e in Lessinia, dove le poche malghe e rifugi aperti sono stati presi d’assalto. Piccole Dolomiti off limits invece dall’altro versante, dove Valli del Pasubio e Vallarsa ne hanno vietato l’accesso per il pericolo valanghe. Anche fuori dal Vicentino si sono registrate lungo code, soprattutto per arrivare a Cortina.

Il tutto nonostante le raccomandazioni di Luca Zaia – e di tutto il mondo scientifico – di evitare spostamenti e assembramenti pericolosi.

Foto fonte facebook