Nel fine settimana Hop Hop Street Food e Salute alle erbe

Due iniziative, promosse dall’assessorato alle attività produttive e al turismo, animeranno il centro storico nel fine settimana.

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle 10 alle 23, “Hop Hop Street Food” sarà in piazzale De Gasperi, viale Roma e a Campo Marzo.

Truck e stand saranno a disposizione per gustare generi diversi di street food, provenienti da tutto il mondo. Si potrà assistere anche a performance di artisti di strada.

L’iniziativa è organizzata da Associazione Culturale “Il Tritone”.

Informazioni: hophopstreetfood.com, facebook: “HopHop StreetFood”, #hophopstreetfood

Domenica 30 e lunedì 31 maggio, dalle 9.30 alle 19, in piazza Castello è in programma l’iniziativa “Salute alle erbe” che prevede l’allestimento della mostra “Centerbe”, con l’esposizione di erbe aromatiche e delle relative schede descrittive. La manifestazione, infatti, ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare le piante aromatiche e spontanee che la natura offre e che tanto interesse stanno riscuotendo in ambito gastronomico e salutistico.

Inoltre sarà proposto un ricco mercatino dove si potranno acquistare prodotti alimentari, erboristici e di artigianato naturale. A tutti i bambini, domenica pomeriggio, verranno distribuiti semi di piante e fiori melliferi, per aiutare le api nel loro lavoro, importantissimo per il pianeta.

L’iniziativa è organizzata da Veneto a Tavola.