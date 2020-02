Nei guai per droga il rapper vicentino che inneggia alle droghe leggere

Bobby Ginger, rapper emergente vicentino del collettivo Sugo Gang, rischia il processo per essere stato trovato in possesso di hashish. Come riporta Il Giornale di Vicenza, i Carabinieri nel corso di una perquisizione a casa del rapper, avevano sequestrato circa 80 grammi di hashish, un grinder e 2mila euro in contanti. L’ipotesi è che potessero essere proventi dallo spaccio. Il cantante ha un vasto seguito sui social e sulle piattaforme di musica e video on-line, dove spesso nelle sue canzoni inneggia alle droghe leggere. Ora la procura ha chiuso le indagini a suo carico, mentre il rapper si difende dalle accuse.