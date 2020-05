Nei due garage c’erano quasi 80 chili di droga: 2 arrestati

78 chili di marijuana in 2 garage: sabato un maxisequestro è stato eseguito dai militari della Guardia di finanza. I finanzieri erano impegnati in un controllo anti Covid19 a Montecchio Maggiore, quando hanno notato dei movimenti sospetti presso un garage di un’unità immobiliare e, in dettaglio, hanno rilevato operazioni di scarico e carico di vari scatoloni di cartone da auto e furgoni che, anche alla luce delle vigenti misure restrittive degli spostamenti per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono apparse anomale. Hanno quindi approfondito il controllo trovando quasi 53 chili di marijuana nascosta in 25 scatoloni. La stessa droga, in quasi 25 chili, è stata poi scoperta anche in un altro garage dei due, a Creazzo. E così sono stati arrestati due serbi, incensurati: Stanoje Savic, 54 anni, residente a Schiavon e titolare di una ditta edile, e Pero Milojevic, 53 anni di Altavilla Vicentina.