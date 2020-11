Negozio aperto nonostante “quarantena” causa Covid: multa ai proprietari

I Carabinieri di Bassano con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e con lo SPISAL, hanno effettuato una serie di controlli nel territorio per verificare il rispetto della normativa anticovid. Circa 10 giorni fa, durante questi controlli era stato chiuso il negozio “Beautiful Life Parrucchieri” a Bassano del Grappa, per porre in quarantena il personale lavorante nel locale. Ieri, i militari e gli ispettori del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, durante uno specifico servizio, hanno notato il negozio aperto. Intervenuti, hanno accertato che i proprietari avevano aperto e stavano effettuando delle pulizie, violando in questo modo il periodo di quarantena, a cui erano sottoposti, scadente giorni dopo. Il locale è stato quindi nuovamente fatto richiudere e i gestori sono stati multati per 800 euro.