Negli USA via alle mascherine all’aperto per chi è vaccinato

Le persone vaccinate contro il Covid-19 non hanno più bisogno di indossare la mascherina quando sono all’aperto, tranne quando sono in mezzo alla folla, hanno detto martedì i funzionari della sanità degli Stati Uniti. Un aggiornamento che arriva quando il 37% della popolazione adulta è completamente vaccinato.

“Se sei completamente vaccinato e vuoi partecipare a un piccolo raduno con persone vaccinate e non vaccinate (..) i dati scientifici dimostrano (…) che puoi farlo in sicurezza, senza maschera”, ha detto Rochelle Walensky il direttore dei Centers for Disease Prevention and Control (CDC), la principale agenzia federale di sanità pubblica.

“D’altra parte, continuiamo a raccomandare di indossare una maschera in luoghi all’aperto affollati, come stadi o concerti”, ha aggiunto durante un briefing con la stampa.

Lo ha giustificato dal fatto che in queste situazioni possono essere presenti molte persone non vaccinate e potenzialmente a rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19. “Oggi è un altro giorno in cui possiamo fare un passo per tornare allo stato di cose normale”, prima del coronavirus, ha accolto con favore.

Più della metà degli adulti ha ricevuto almeno una dose

Inoltre, il CDC ora stima che le persone non vaccinate possano anche camminare, correre o andare in bicicletta con i membri della loro famiglia, o partecipare a “piccole riunioni” all’aperto con persone vaccinate, senza indossare una maschera. Tuttavia, dovrebbero sempre coprirsi il viso se sono presenti persone non vaccinate.

Una persona si considera vaccinata due settimane dopo l’iniezione del vaccino (la seconda dose per quelle date in due iniezioni), ha ricordato il funzionario.

Le autorità sanitarie hanno aggiornato le loro raccomandazioni sulla base di questi annunci. Negli Stati Uniti, le regole variano da stato a stato e alcuni avevano regole rigide che richiedevano l’uso di mascherine ovunque fuori casa, anche senza nessuno intorno. Questi stati dovrebbero ora modificare questi obblighi, anche se non sono assolutamente tenuti a farlo.

Secondo i dati del CDC, il 54% della popolazione adulta degli Stati Uniti, ovvero più di 140 milioni di persone, ha ricevuto almeno una dose e il 37% è completamente vaccinato.