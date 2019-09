Negli alberghi di Vicenza senza pagare: trovato, inseguito e denunciato

(P.U.) E’ un individuo noto fra gli albergatori di Vicenza, ma purtroppo non tutti lo conoscono e qualcuno cade ancora nella trappola. E’ successo al titolare del Bob and Jenny’s Bed and Breakfast di Borgo Berga a Vicenza, 61enne di origini americane residente a Vicenza.

L’uomo aveva affittato una stanza ad un cliente di 58 anni, iniziali V.E. A. nato a Dolo, che aveva prenotato telefonando e successivamente inviando, via Whatsapp, la foto di una patente e di un bonifico di pagamento effettuato.

Il cliente ha soggiornato per qualche giorno nel B&B, dal 16 al 22 agosto, ma in quella data sparì senza lasciare traccia, dopo che il gestore aveva ripetutamente chiesto un valido documento d’identità e soprattutto il pagamento, che non era mai arrivato.

Contattato al telefono aveva detto al gestore che si era allontanato perché suo figlio aveva fatto un incidente e aveva subìto un trauma cranico.

Dopo qualche settimana, martedì 17 settembre poco dopo le 8, il titolare ha rivisto il cliente al supermercato di Borgo Berga che, appena si accorto di essere stato riconosciuto, se l’è data a gambe. Ma il titolare l’ha seguito ed ha chiamato la polizia. Gli agenti l’hanno intercettato in via Chinotto e portato in questure per l’identificazione.

L’albergatore si era già reso conto di essere stato vittima di una truffa dopo aver segnalato il suo caso sul portale di Vicenzaè ed aver scoperto che il cliente in questione aveva fatto lo stesso giochetto con altri albergatori. Inoltre si era accorto che il cliente aveva con sé una denuncia di smarrimento del documento d’identità visibilmente contraffatta. Aveva modificato il proprio cognome aggiungendo delle sillabe.

Il cambio di documento è stato poi accertato in questura, dove V.E.A. si è abbandonato ad un’altra messinscena. Prima ha velatamente minacciato gli agenti dicendo di avere conoscenze altolocate fra le forze dell’ordine. Vedendo di non ottenere alcun effetto si è gettato a terra dichiarando di essere gravemente malato, “colpito da una sincope e da un tumore’.

V.E.A. ha diversi precedenti per truffa e reati contro il patrimonio.

E’ stato denunciato per falsa attestazione sulla propria identità personale mentre il gestore lo denuncerà per insolvenza fraudolenta.