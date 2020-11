Negazionista al mercato senza mascherina: rischia il linciaggio e viene multato

Girava per il mercato settimanale senza mascherina quando, un gruppetto di persone gli si è avvicinato e ha cominciato a chiedergli di indossarla. Dopo il suo diniego la situazione si è fatta incandescente, al limite della rissa: come racconta Il Gazzettino oggi, il fatto è successo ieri in centro a Monselice. Il negazionista no mask ha rischiato il linciaggio. La polizia locale, intervenuta per sedare gli animi, gli ha strappato un verbale con multa di 400 euro come da Dpcm, importo ridimensionato a 280 se con pagamento immediato.