‘Ndrangheta in Veneto: dal 1981 nel Veronese, maxi operazione del ROS

33 arresti e più di cento indagati. Sono questi i numeri della vasta operazione che ha impegnato stamane il ROS dei carabinieri con il supporto dell’arma territoriale in veneto, emilia romagna, lombardia e calabria. Gli ordini di custodia cautelare sono stati emessi dal gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Dda.

Si tratta di una vasta ramificazione con base a Sommacampagna, nel Veronese, almeno dal 1981 e legata alle famiglie “Gerace-Albanese-Napoli-Versace” originarie della piana di Gioia Tauro e che operava in diversi Comuni della provincia veronese. L’operazione è stata portata avanti anche grazie delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. E’ emerso un collegamento diretto con la ‘ndrangheta in Calabria. Un quadro criminale strutturato, con intimidazione delle vittime, estorsioni ed usura. Riciclaggio attraverso società prestanome. Controllo di attività economiche in svariati settoridalle costruzioni all’impiantistica, dai servizi di pulizia al trasporto su gomma e infine il traffico di droga in collegamento con gruppi criminali albanesi e sloveni. Sono stati sequestrati pure ingenti quantitativi di cocaina e marijuana.Gli indagati, devono rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso e svariati reati. Si sta procedendo anche a numerose perquisizioni e sequestri di beni, mobili e immobili, per un valore complessivo che supera i 3 milioni di euro.