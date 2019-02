‘Ndrangheta anche nel Vicentino. Vasta operazione dei Carabinieri in diverse province

Operazione dei Carabinieri contro la ‘Ndrangheta. Documentata per la prima volta in veneto

l’operatività di un gruppo criminale a connotazione mafiosa in raccordo con imprenditori

locali. Disarticolata la famiglia “Multari”.

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del ROS, supportati dai Comandi Provinciali di

Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone, stanno eseguendo 20 perquisizioni

e 7 provvedimenti cautelari per i reati di estorsione, violenza o minaccia per costringere a

commettere un reato, trasferimento fraudolento di valori, resistenza a P.U., incendio, minaccia,

tentata frode processuale, commessi con “modalità mafiose” di cui all’art.416 bis n.1 c.p..

Le indagini, avviate dal 2017 e dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, hanno

permesso di ricostruire diversificate attività criminali, condotte con modalità mafiose da un nucleo

familiare, trasferitosi nel veronese da oltre 30 anni.

I tratti significativi dell’operazione saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà alle ore

11.15 odierne presso la Procura della Repubblica di Venezia.