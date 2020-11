Natale solo con parenti stretti: cosa significa?

Un altro elemento di confusione si inserisce nella vita sociale degli italiani, in vista del più importante periodo di festività, quello natalizio (vedi in passato la questione ‘congiunti’). Al cenone della Vigilia o nel giorno di Natale potremo stare solo con parenti stretti.

In questo caso si intende solo parenti di primo grado, quindi con il vincolo di parentela più forte, ovvero genitori, figli ma anche fratelli e sorelle.

Dal punto di vista giuridico?

fratelli e sorelle;

genitori;

figli.

Sarebbero quindi esclusi dal novero dei parenti stretti i cugini (a prescindere dal grado), gli zii, i nipoti e i nonni.

Non sarà quindi un Natale ‘facile’ da gestire, se le misure seguiranno questa indicazione. Mettiamo il caso di fratelli e sorelle, sposati e con figli. In linea teorica dovrebbero partecipare alla cena o al pranzo senza figli perché automaticamente porterebbero in casa nipoti. I nonni non potranno passare il Natale con i nipotini. I nipoti con gli zii e i nonni.