Natale senza coprifuoco Covid: a quali condizioni?

Il Natale con o senza restrizioni Covid? Tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi. Senza un miglioramento del quadro epidemiologico è infatti difficile immaginare i classici cenoni della Vigilia o i pranzi del 25 dicembre. Le nuove disposizioni restrittive, emanate negli ultimi giorni dal governo, puntano ad abbassare il numero di contagi ed alleggerire la pressione sugli ospedali. Il premier Giuseppe Conte auspica comunque un Natale all’insegna della prudenza: “Considereremo la curva epidemiologica che avremo a dicembre, ma il Natale non lo dobbiamo identificare solo con lo shopping, fare regali e dare un impulso all’economia”, ha spiegato pochi giorni fa. Il ministro della Salute Speranza ha invece dribblato le domande sul Natale. “Bisogna concentrarsi su cosa succederà alla fine della prossima settimana: è su questo che ci giochiamo tutto, non sul cenone del 24 dicembre”, ha spiegatoSecondo indiscrezioni riportate dal Messagero, l’obiettivo del Governo sarebbe riportare l’indice di contagi nazionali Rt sotto la soglia massima di 1, valore con cui si identifica una diffusione del contagio sotto controllo. Altro obiettivo è quello di portare un rapporto del 10% tra nuovi contagiati e tamponi effettuati (Rpt). Se questi risultati dovessero essere raggiunti nelle prossime settimane, allora il Governo potrebbe pensare ad allentare le misure di contenimento.

“Sarebbe moralmente inaccettabile se riaprissimo tutto a Natale, per fare tutto il casino fatto in Sardegna quest’estate e ricominciare dall’inizio”. Il professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all’università di Padova, ad Agorà commenta così l’ipotesi di un allentamento -nel periodo natalizio- delle misure per arginare la diffusione del coronavirus. “I casi non stanno aumentando al ritmo della settimana scorsa. Se ieri fossero stati fatti 210-220mila casi, saremmo arrivati a circa 36-37mila casi. Quindi ci troviamo davanti a piccole variazioni rispetto al numero dei casi. Sicuramente le misure hanno avuto l’effetto di rallentare l’andamento della curva: la prossima settimana vedremo se la curva inizierà a scendere. Se non scende, bisogna fare qualche altra cosa. Sono morte 9 mila persone dall’inizio della seconda ondata, le famiglie stanno pagando un prezzo emotivo immenso”, aggiunge.