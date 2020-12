Natale blindato: firmato il decreto

Natale e Capodanno saranno “blindati” all’interno dei confini comunali e dal 21 dicembre al 6 gennaio è previsto il blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. L’obiettivo è scongiurare una terza ondata. E’ stato firmato da Mattarella il decreto legge Covid ed ora la discussione in Consiglio dei Ministri lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio.

Nella bozza del dpcm (in vigore fino al 15 gennaio) si prevede che si ritornerà in classe il 50% degli studenti delle superiori.

CAPODANNO – A Capodanno vi sarà coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni. “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Dal 21 dicembre non ci si potrà spostare tra Regioni e province autonome se non per lavoro, salute e “situazioni di necessità”, oltre che per tornare nella propria residenza, domicilio o abitazione.