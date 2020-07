Nasce visitmarostica.eu

Con un convegno svoltosi sabato nella Sala Multimediale di Palazzo Baggio (su invito) ma visibile in streaming sul canale YouTube Turismo Marostica, è stata presentata la nuova vetrina turistica virtuale del Comune di Marostica, www.visitmarostica.eu, portale realizzato in modalità responsive in modo da rendere accessibile e a portata di visitatore il patrimonio materiale e immateriale del territorio. Si tratta di una iniziativa dell’Assessorato al Turismo del Comune di Marostica che mette in pratica un’eccellente partnership pubblico-privata, che ha visto la realizzazione di una banca dati ricca e dettagliata per integrare le risorse culturali e naturali con gli operatori turistici del territorio.

La presentazione e il lancio ufficiale del portale sono stati l’occasione per fare il punto sullo scenario del turismo nazionale e veneto, anche alla luce del complicato periodo post-emergenza, e sulla promozione turistica territoriale, dal valore delle tradizioni all’importanza della rete tra enti ed imprese.