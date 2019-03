Nasce Kairos Donna, un nuovo servizio per le donne in difficoltà

Prenderà il via con il mese di aprile, presso i locali dello Sportello Donna in Via Pasini, 27, il nuovo “Punto di Ascolto Kairos Donna”, con lo scopo di fornire un aiuto alle donne e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà psicologica in relazione alle problematiche della gravidanza, del post partum e delle fasi critiche della vita.

Il servizio sarà attivo il martedì dalle 8 alle 15 e il mercoledì dalle 9 alle 13, solo su appuntamento, da fissare chiamando il numero 392.36.37.140 oppure scrivendo a kd.segreteria@gmail.com.

Il Punto di Ascolto verrà gestito dall’Associazione Kairos Donna, formata da un gruppo di professionisti nell’ambito sociosanitario (medici, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti).

Il progetto sarà presentato giovedì 28 marzo alle ore 18 a Palazzo Toaldi Capra durante l’incontro “Tra le mie braccia, come prendersi cura della relazione madre bambino”, dove si parlerà dei tanti volti che la maternità può assumere e di come essa possa essere vissuta in modi diversi da ogni donna a seconda della propria storia personale. L’ingresso alla serata è libero.

Per ulteriori informazioni: http://kairosdonna.eu/