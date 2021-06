Nasce “Amalo Festival”: arte, musica e spettacolo a Malo

Cambio di marcia nella promozione della Cultura a Malo. Nasce AMALO FESTIVAL, kermesse

artistica pensata per offrire un calendario di spettacoli ad ampio raggio che intercetta un

pubblico eterogeneo in termini di età anagrafica, provenienza e preferenze artistiche.

AMALO FESTIVAL è dunque la nuova sfida culturale che l’Amministrazione Comunale vuole

offrire alla cittadinanza: un contenitore multidisciplinare di eventi e spettacoli con una

programmazione di musica, teatro e danza che spazia tra repertorio classico, ricerca

contemporanea e folklore.

Un nome che racchiude l’essenza del festival e l’obbiettivo finale: emozionare i cittadini ed

entrare nel loro cuore, proprio come dichiara l’Assessore alla Cultura Silvia Berlato: “Perchè

Amalo Festival? Perchè siamo A MALO e siamo certi che il pubblico amerà la rassegna. Sarà

una vera e propria “festa” per i cittadini maladensi e tutto il territorio circostante, per assaporare

bellezza nel nostro paese con spettacoli unici e di alto livello professionale.”

Un vero e proprio contenitore culturale dove arte, musica e spettacolo si fondono in un nutrito

calendario di oltre 20 appuntamenti programmati fino a dicembre 2021, con la promessa di

estendere la programmazione futura ad una durata annuale, in piena sinergia con le realtà

territoriali e i network culturali di respiro nazionale.

La promessa nel tempo è quella di costruire una rete solida di collaborazioni e partnership per

fare di Malo un punto di riferimento per appuntamenti culturali e spettacoli nell’Alto Vicentino.

Gli appuntamenti di AMALO FESTIVAL, per volontà dell’Amministrazione Comunale, saranno

gratuiti al fine di fornire occasioni culturali e di socialità a beneficio di tutta la comunità

maladense e non solo.