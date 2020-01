Nasce a Vicenza il Comitato Norma Cossetto, uccisa nelle foibe

Nasce a Vicenza il comitato “Vicentine per Norma Cossetto”, con il fine di rendere omaggio a questa figura di martire italiana, uccisa nelle foibe nel 1943.

“Lo scopo che ci prefiggiamo – dichiarano in un comunicato le appartenenti al neonato comitato – è di ottenere l’intitolazione, in ogni Comune della Provincia a partire dal capolouogo, di una via in ricordo di Norma e degli altri italiani vittime dell’eccidio delle foibe in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia.”

Norma Cossetto era una studentessa italiana di Visinada in Istria, iscritta al corso di lettere e filosofia all’università di Padova, che nel 1943, dopo aver subito ogni genere di brutalità, venne uccisa dai partigiani comunisti jugoslavi all’età di 23 anni. Assieme ad altri prigionieri venne gettata viva in una foiba nei pressi di Villa Surani, nell’attuale Croazia.

“Il nostro comitato tutto al femminile – prosegue la nota – intende ricordare questa donna non solo come una martire che ha amato fino all’ultimo la propria terra, ma anche come la donna che avrebbe potuto essere: insegnante, madre, una persona realizzata in ogni aspetto della sua sfera personale secondo i suoi desideri, strappata dalla vita in modo violento con la sola colpa di essersi rifiutata di rinnegare le proprie radici.”