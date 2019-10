Nasce a Thiene uno spazio per le neo mamme e i loro bimbi

Nasce a Thiene Spazio Neo Mamme, la nuova proposta promossa dall’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia e realizzata in collaborazione con il Consultorio familiare socio-educativo “Sintonia”. L’obiettivo è di condividere insieme dubbi ed emozioni legati a quel momento importante nella vita di una donna che diventa mamma, esperienza splendida, ma certamente tra le più delicate.

Nel nuovo spazio le mamme saranno affiancate da professioniste esperte del Consultorio familiare socio-educativo: gli incontri saranno guidati da una pedagogista e da una psicoterapeuta per costruire una rete di amicizie e sostegno per le neomamme. Sono previsti anche le presenze di pediatra ed ostetrica. Le mamme, oltre a confrontarsi, potranno allattare, cambiare e coccolare i loro piccoli.

“Spazio Neo Mamme – spiega l’Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Anna Maria Savio – è la messa a disposizione di un luogo e un tempo in cui le mamme potranno condividere con altre mamme i bisogni che i vivono quotidianamente, a volte così nuovi, nei delicati mesi del post parto”.

Gli incontri saranno aperti e gratuiti per tutte le neomamme con uno o più figli, di cui il piccolo sia tra gli 0 e i 12 mesi, si svolgeranno dal 14 novembre, con cadenza quindicinale, il giovedì mattina dalle 9.30 circa fino alle 11.30, presso la Casa Albergo comunale, in via Corradini 39.

“Le tematiche affrontate saranno molteplici e trattate anche in base alle esigenze che emergeranno nel gruppo – spiega l’Assessore Savio -, a partire da ansie e preoccupazioni legate al nuovo ruolo genitoriale. Come Amministrazione siamo orgogliosi di essere riusciti a donare alle nostre mamme una preziosa opportunità che le aiuti ad affrontare con serenità ed entusiasmo le gioie profonde che la maternità dona: una mamma felice e serena è il bisogno più importante per un bambino”.

Il periodo seguente al parto risulta essere un momento di vita connaturato da una maggiore vulnerabilità per la donna sia nell’immediato che per il futuro e l’eventuale insorgere della depressione post-parto determina una serie di conseguenze sul benessere della donna e sulla qualità della relazione madre-bambino

Il progetto si inserisce in un’ottica di prevenzione con interventi volti ad aumentare le risorse materne e ad intensificare il legame di attaccamento del bambino alla mamma. Lo scopo del progetto è quello di prevenire i disagi correlati alla maternità, ed inoltre, quello di far emergere ciò che è dentro ad ogni mamma cioè la capacità di amare il proprio bambino e di instaurare con lui un rapporto sicuro.

Il percorso Spazio neo-mamme è un progetto realizzato in sinergia con il Consultorio familiare socio-educativo “Sintonia”, istituito con decreto della Regione Veneto n°44 del 28/09/2018. E’ un servizio di volontariato che opera a favore della persona, della coppia e della famiglia; si avvale di un’équipe di esperti volontari (psicologo, assistente sociale, pedagogista, avvocato, consulente familiare ecc.) che collaborano allo scopo di offrire sostegno e aiuto a chi si trova ad affrontare situazioni di difficoltà. Il Consultorio familiare socio-educativo “Sintonia” offre percorsi di aiuto psicologico per le difficoltà affettive, relazionali ed esistenziali, consulenza di coppia per migliorare il dialogo e l’intesa, consulenza per un dialogo costruttivo tra genitori e figli, incontri di formazione per adolescenti sulla sessualità e l’affettività, percorsi di crescita come coppia e come genitori.

Si raccomanda l’iscrizione telefonando o inviando un messaggio WhatsApp ai numeri di cell. 333 9742511 o 3495046261 o scrivendo una mail a: sintonia.th@gmail.com.