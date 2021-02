Nasce a Cornedo lo Sportello Lavoro della Valle dell’Agno

A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Lanaro che ha fortemente voluto questo servizio: “E’ un nuovo servizio importante e strategico per la nostra Valle che avrà sede a Cornedo. Sarà un utilissimo strumento per incrociare domanda ed offerta di lavoro, utile per le aziende e per i cittadini che mettono in campo le loro competenze per essere parte attiva nel mondo del lavoro. Non solo garantirà un sistema di accompagnamento alla ricollocazione dei cittadini e contribuirà a ridurre i tempi di disoccupazione”

Il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani: “Un progetto fortemente condiviso dall’Amministrazione di Castelgomberto con Cornedo e gli altri comuni della vallata. Un esempio di condivisione e sinergia e uno strumento fondamentale per dare informazione a chi cerca lavoro e spesso non ha punti di riferimento. Un’azione concreta, dai Veneti per i Veneti, per persone che cercano lavoro e non assistenza. Un modo anche per anticipare i tempi e prevenire ciò che può accadere a breve nel mercato del lavoro con la forte crisi determinata dalla pandemia e il ventilato sblocco dei licenziamenti”

E’ stato inaugurato ieri mattina a Cornedo Vicentino lo Sportello Lavoro della Valle dell’AgnoLo sportello ha sede in piazzetta delle Scuderie 2, a fianco di Parco Pretto, in posizione centrale e comoda per gli utenti. Lo Sportello sarà aperto a partire dal 3 marzo 2021 ogni mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Sarà un nuovo strumento a disposizione dei cittadini di Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Recoaro, Valdagno, Trissino e Brogliano, amministrazioni che si sono unite per dare vita all’iniziativa in collaborazione con Regione Veneto, Veneto Lavoro e Job Select.

LO SPORTELLO LAVORO

Il servizio intende promuovere una nuova possibilità rivolta ai cittadini del territorio basata sulla disponibilità di un’offerta di orientamento e accompagnamento al lavoro e sulla valorizzazione delle esperienze lavorative

Il servizio ha i seguenti obiettivi

Integrare l’offerta dei sistemi istituzionali di collocamento

Accrescere la qualità dei servizi offerti ai cittadini del territorio

Attuare sul territorio le politiche regionali finalizzate all’incremento occupazionale e al mantenimento del posto di lavoro

Realizzare un sistema di governance efficiente che permetta alle istituzioni di osservare le dinamiche del mercato del lavoro locale, raccogliere e analizzare dati relativi al trend occupazionale del territorio e rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e delle aziende

Costruire un sistema pronto alla gestione delle transizioni occupazionali (outplacement) Costruire una rete di collaborazione con gli S.P.I

E’ rivolto sia ai cittadini, sia alle aziende, con obiettivi specifici per gli uni e per le altre.

In particolare, per le persone intende:

-Garantire un sistema di accompagnamento alla ricollocazione dei cittadini in supporto e collaborazione ai cpi

-Ridurre i tempi di disoccupazione

-Aggiornare le competenze sulla base delle esigenze delle aziende locali

…e per le aziende

-Favorire l’insediamento produttivo delle aziende garantendo un servizio di incrocio domanda-offerta

-Rendere disponibile un sistema di raccolta delle esigenze occupazionali

– Dare accesso immediato alle politiche regionali/nazionali per l’occupazione e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori

Nella fase sperimentale lo Sportello Lavoro sarà collocato in posizione centrale rispetto al territorio della Valle dell’Agno, al fine di garantire a tutti gli interessati un rapido accesso al servizio. Verranno misurati richieste ed accessi in modo da poter progettare, superata la fase sperimentale, una diffusione territoriale più ampia, con l’eventuale apertura di sportelli aggiuntivi anche in altre zone. La durata prevista della fase sperimentale è di 12 mesi. Tale soluzione viene proposta sia per valutare l’efficacia del servizio e quindi determinare gli investimenti necessari al suo sviluppo, che per costruire un processo di integrazione con i Servizi Pubblici all’Impiego progressivo nel tempo e che ne garantisca il reciproco riconoscimento oltre che una condivisione efficace degli obiettivi.

I servizi offerti

A SUPPORTO DELLE PERSONE

Consulenza orientativa

Formazione per l’inserimento lavorativo

Affiancamento nella ricerca attiva del lavoro

Bilancio delle competenze Promozione del candidato

A SUPPORTO DELLE AZIENDE

Incrocio domanda-offerta

Consulenza sugli incentivi nazionali e locali all’occupazione

Outplacement

Output

SVILUPPO DEI SERVIZI NEL TERRITORIO

Finalità: ridurre la disoccupazione e favorire l’insediamento produttivo

Misura attuativa: incrocio domanda offerta

MAPPATURA DELLA DOMANDA DI LAVORO

Finalità: costruzione di un database delle competenze disponibili sul territorio

Misura attuativa: profilazione delle persone disoccupate nel territorio

MAPPATURA DELL’OFFERTA DI LAVORO Finalità: orientare le scelte dei lavoratori in funzione della domanda locale Misura attuativa: politiche regionali e nazionali

RACCOLTA ELABORAZIONE E CREAZIONE DI REPORT

Finalità: analisi del trend occupazionale del territorio e degli effetti delle politiche regionali e nazionali per il lavoro Misura attuativa: gestione database, individuazione e adozione di software specifici per la gestione dei candidati e delle aziende

Dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto, Nicola Finco: “La Valle dell’Agno è la prima della provincia di Vicenza e una delle prime a livello veneto a partire con lo Sportello Lavoro, in una delle zone più produttive della regione.

Vediamo qui il frutto di uno dei provvedimenti della Regione per favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Abbiamo deciso di scegliere i Comuni che sono le vere sentinelle del territorio e di fronte ad una crisi come quella del covid abbiamo deciso di mettere in campo una serie di iniziative che vanno incontro alle esigenze delle fasce deboli. Complimenti ai sindaci che danno un segnale importante a tutta la comunità”

Dichiarazioni dell’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan: “I servizi per il lavoro del Veneto sono un insieme di pubblico e privato che negli anni ho valorizzato e potenziato. Ritengo che oggi questi servizi debbano poggiare su una declinazione comunale o sovra-comunale attraverso la creazione degli ‘sportelli lavoro’ perché tra i primi luoghi che un disoccupato avvicina nel momento in cui perde il lavoro c’è proprio il Comune, e deve poter trovare una giusta accoglienza e un buon accompagnamento” afferma l’Assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazzan.

“Le professionalità di chi si occupa di mercato del lavoro in Veneto non mancano, e la Regione investe ed investirà per creare una rete di sportelli per il lavoro capaci di reggere all’onda d’urto di questa drammatica crisi economica da covid-19” continua Donazzan, che conclude “plaudo al comune di Cornedo Vicentino che ha intuito questa esigenza e vuole strutturare una possibile risposta”.