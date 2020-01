Nancy Brilli alla mostra “Ritratto di donna”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Oggi pomeriggio in Basilica palladiana l’assessore alla cultura Simona Siotto ha accolto l’attrice Nancy Brilli e l’ha accompagnata a visitare la mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” insieme con la curatrice Stefania Portinari. Era presente anche l’attore Daniele Antonini.

L’attrice è in città in quanto protagonista della commedia musicale “A che servono gli uomini” di Iaia Fiastri (adattamento dI Lina Wertmüller, Valerio Ruiz e Nancy Brilli; musiche di Giorgio Gaber e Jacopo Fiastri) in programma, dopo il successo di ieri, anche questa sera alle 20.45 al Teatro Comunale.