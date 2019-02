Naclerio (Rucco Sindaco): “Sì al test antidroga per i consiglieri”

“La legalità è un valore fondamentale nella nostra Giunta e quindi la proposta avanzata sul promuovere test antidroga a noi amministratori trova tutto il mio supporto.

Nessuna legalizzazione delle sostanze stupefacenti può essere utile”. Lo dichiara il consigliere comunale Nicolò Naclerio della Lista Rucco Sindaco.

“Gli stati che ci hanno provato -continua Naclerio- hanno dovuto a più riprese correggere il tiro modificando le leggi in materia arrivando ad un controllo oneroso del mercato, che però rimane in mano a organizzazioni criminali.

Solo chi vuole compiacere agli instancabili lavoratori dei centri sociali, bravi a passare le giornate a fumare e a dormire, può ritenere utile una commissione consiliare su tematiche tanto al di sopra della competenza del Comune.

Quale risultato potrebbe portare, oltre a qualche ora di salotto a spese di tutti ?

La cannabis crea dipendenza e distrugge le cellule cerebrali.

Così rendono i giovani schiavi e più facilmente controllabili.

Una persona è veramente libera se si tiene lontana dalla schiavitù della droga.

A combattere la criminalità organizzata ci pensa la Questura, alla quale noi non abbiamo niente da insegnare. Pensare di togliere la droga al mercato illegale andandola a legalizzare è come combattere il crimine legalizzando ogni crimine. Follia!”