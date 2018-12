MUSSOLENTE – Pioggia di borse di studio: 33 premiati

Erano oltre 700 le persone che venerdì sera, presso il palazzetto dello sport di Casoni di Mussolente, hanno preso parte alla sesta edizione della serata dedicata alle eccellenze del territorio. Una serata promossa dall’amministrazione comunale di Mussolente per dare il giusto riconoscimento a chi in questo anno ha dato tanto per se stesso e per la comunità di Mussolente. Spiega l’assessore alla cultura, Gianluca Donanzan: “Per il sesto anno Mussolente celebra le sue eccellenze: un modo semplice che sottolinea l’attenzione dell’amministrazione nel valorizzare il merito in tutti gli ambiti così da sottolineare il valore dell’impegno personale e a favore della comunità che contraddistingue molti dei nostri concittadini”.

“Ringrazio tutti gli studenti e le eccellenze di Mussolente che dimostrano, ancora una volta, come sia possibile essere straordinari nell’ordinarietà. Chi col proprio studio, chi col proprio lavoro, chi con la creatività e l’abilità sportiva: ogni anno a Mussolente spiccano talenti nascosti che riteniamo doveroso portare alla luce e far scoprire a tutta la comunità: grazie”, commenta il sindaco, Cristiano Montagner.

La serata si è aperta con la consegna del premio della Bontà – Francesca Guadagnini, dedicato alla memoria della ragazza venuta a mancare prematuramente. Il premio è stato assegnato agli alunni e alle insegnanti della classe 3°A della scuola primaria Tenente Eger di Mussolente per gli atti di altruismo e solidarietà nei confronti di compagni meno fortunati.

Sono state consegnate le 33 borse di studio: 18 rivolte ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (300 euro per chi ha concluso con dieci e lode; 250 euro per chi ha concluso con Dieci; 150 euro per i Nove), 12 ai ragazzi delle scuole superiori che hanno concluso il primo, il secondo, il terzo ed il quarto anno che abbiano ottenuto almeno 8/10 (borsa di studio di 200 euro) ed infine tre borse di studio di 300 euro per gli studenti che hanno concluso le superiori con almeno 100/100.

Consegnati da parte dell’istituto comprensivo anche gli attestai di merito a chi ha concluso la prima e la seconda media con una media sopra il 9.

Altri due riconoscimenti sono stati consegnati alla classe 5° B della primaria di Casoni che ha vinto il Concorso regionale “La salute con 5 a” e tre gruppi di ragazzi della scuola secondaria General Giardino per aver ottenuto il premio creatività della giuria al Concorso Etra “La natura insegna 2018”.

In ambito scolastico è stato consegnato un riconoscimento anche a cinque insegnanti: a Eleonora Zizola, a Nadia Michieletto, a Fausta Colman, a Mariano Zarpellon e alla maestra Graziella Todesco da tutti conosciuta come maestra Ceccato che è intervenuta con un interessante contributo educativo (VEDI FOTO).

Sono stati anche accolti il parroco e l’ex parroco di Norcia, don Davide e don Antonio, che hanno portato i saluti della popolazione e ringraziato i misquilesi che nei mesi scorsi, coordinati dal Gruppo Alpini assieme ai donatori di sangue, alla Protezione civile e all’Associazione nazionale dei carabinieri in congedo, si sono resi protagonisti di un’importante donazione a favore della comunità colpita dal terremoto due anni fa. Lo scorso settembre, infatti, una delegazione, tra cui erano presenti anche il sindaco Montagner e l’assessore Donanzan, aveva fatto visita alla comunità di Norcia per consegnare 14mila euro circa che saranno utilizzati per la costruzione di un centro ricreativo. (VEDI FOTO).

Nella categoria Sport sono state premiate quattro squadre della Pallavolo Mussolente (Under 12, 13, 1 4 e 16) per i tanti traguardi raggiunti nell’ultimo anno consegnata una targa di riconoscimento al presidente Moreno Della Valle per l’impegno della società. Premiata anche la Pallavolo Beach volley, IreneTrento (pole sport), Alberto Bergamo (motocross), Erika Cremasco (ciclismo), Elena Ferronato e Silvia Genero (cheerleading), l’ASD Misquilenses Orienteering, Point Beach, Eva Nardulli e Claudio Ceccato che questa estate hanno raggiunto la città croata gemellata di Mussolente, Umago, in bicicletta, ed il gruppo Gag Garage che nell’ultima sezione del Red Bull Soapbox Race – una gara globale per piloti amatoriali di folli vetture fatte a mano, – a Villa Borghese a Roma sono arrivati secondi con il loro “unicorno scoreggione”

Nell’ambito di Arte e Cultura e Spettacolo sono stati consegnati 8 riconoscimenti: allo scrittore e poeta Paolo Meggetto, agli autori di opere storiche Leonardo Bortignon e a Diego Geremia, allo scrittore Matteo Giancotti, alla finalista di “Ballando con le stelle” di Rai1, Lucrezia Lando, ad Antonio Scottonconosciuto per la sua arte presenile, all’associazione Art Emotions for Soul per aver esportato la cultura italiana all’estero con la Mostra Marcinelle 262 che raccontala tragedia belga che è costata la vita a molti italiani, e a Lucrezia Frison, perché il suo disegno sui minatori dei Marcinelle è divenuto “spilletta” e immagine ufficiale del ricordo della tragedia, autorizzata anche dalle autorità del Belgio – Charleroi.

Per la categoria Volontariato e Solidarietà, invece, sono stati consegnati 5 riconoscimenti: a Ceccato Franco del Gruppo Alpini Mussolente per il suo volontariato in Brasile e in Africa, a Giovanni Stocco per la sua attività in ambito ambientale e tra i fondatori degli Scout di Mussolente, ad Antonio DallaZanna che dal 1962 è l’organista della parrocchia di Mussolente con servizio volontario e gratuito, a Nicoletta Feltrin che dal 1985 ad oggi presta servizio presso la scuola dell’infanzia di Mussolente come accompagnatrice dei bambini nel trasporto scolastico e a Mariangela Bertoncello che per tanti anni è stata alla guida della Coldiretti locale e tuttora è ancora molto attiva per Mussolente con le associazioni di categoria.

Nella categoria Lavoro sono stati consegnati i riconoscimenti alla tessitrice e designer Renata Bonfanti, venuta a mancare lo scorso marzo, a Erio Scotton e Lorena Boffo titolari di Erio’s pizza, premiata cinque volte dalla guida Gambero rosso, a Paolo Rech, professore di Computer architecture all’Università federale del Rio Grande do Sul, in Brasile, a Edoardo Eger, alpino con il grado di Maggiore, al giovane Filippo Farronato che ha realizzato il suo sogno di fare il pilota d’aereo, alla famiglia Bertollo che ha un negozio storico con 70 anni di attività, ad Antonio Bonato che da 55 anni svolge l’attività di pescheria, a Giorgio Orso per il 40° anniversario di gestione del distributore di benzina, al Maglificio Sambucari di Rosa Giovanna e c snc, a Mario Padovan maestro e benemerito del commercio ed Aquila d’oro di maestro del commercio, e Alfa antincendio srl, Gardin Roberto srl, Citton Claudio e Arbor snc lavorazione del legno che lo scorso ottobre hanno ricevuto il premio “Fedeltà associativa artigiana”- Confartigianato Vicenza, Mandamento di Bassano del Grappa.