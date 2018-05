MUSSOLENTE – Green to G : tutti con il Pedibus

Una settimana per promuovere la mobilità sostenibile: è quella promossa dall’amministrazione comunale di Mussolente che fino a venerdì 25 maggio organizza la settimana “Green to Go” (GTO) volta a sensibilizzare il mondo della scuola (dirigenti scolastici, insegnanti, alunni, genitori e personale scolastico) sulla necessità di effettuare il percorso casa-scuola in modo più sostenibile. Una modalità alternativa rappresentata dal servizio Pedibus che sia a Casoni che a Mussolente sta riscuotendo un gran successo, grazie al contributo dell’Istituto comprensivo ma soprattuto di alcuni genitori e molti volontari che quotidianamente si adoperano per consentire ai ragazzi di raggiungere i plessi scolastici in modo sicuro, divertente ma soprattutto “green”. Quattro sono le linee attualmente attive: linea blu (parcheggio Parco della Vittoria – Scuola), verde (Via A. da Murano – Via L. da Vinci – Via dal Monte – Scuola), gialla (via Ten. Eger – Scuola) e rossa (via Vittoria – via Zanandrea – via Pio X – Scuola). Durante la settimana le strade adiacenti alle scuole, durante l’orario di entrata degli alunni verrà disciplinato con Ordinanza della Polizia Locale. Spiega il sindaco, Cristiano Montagner: “Con questa settimana promossa anche grazie alla collaborazione dell’assessore Gianluca Donanzan e del capogruppo Giuseppe Speggiorin, intendiamo sensibilizzare tutto il comune per avere un ancora più ragazzi, percorsi e volontari perché avere cura dell’ambiente e del territorio è un dovere di tutti. Questo rappresenta un’occasione unica per sviluppare il valore della cittadinanza nei nostri studenti e per sperimentare uno stile di vita ecologico e sano”. Commenta l’assessore all’Istruzione, Gianluca Donanzan: “Sono quattro le linee attualmente attive e oltre 40 i bambini che utilizzano questo servizio che promuove il movimento e l’autonomia dei ragazzi che vengono anche introdotti all’educazione stradale. L’auspicio è che, grazie alla settimana Green altre adesioni aumentino, sia da parte degli alunni che dei volontari”.