Musica alta e assembramenti: rave party illegali sulle colline di Schio

Rave party a Bosco di Tretto durante la pandemia: è il secondo weekend che i residenti, come riporta Il Giornale di Vicenza oggi, hanno segnalato che in zona Colletto di Velo si è svolta una festa nelle vicinanza della ex trattoria bruciata nel 2018. Feste abusive per gruppi di giovani che si ritrovano fino a tarda notte con musica alta e incuranti della norme anti-Covid. Il tutto lasciando dietro di loro devastazione, vandalismi e immondizie.