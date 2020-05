Musei civici online, la nuova programmazione con il racconto di un’opera restaurata

Prosegue l’attività online dei Musei civici di Vicenza con un programma settimanale rinnovato per apprezzare e conoscere le opere conservate negli spazi espositivi cittadini che, per l’emergenza sanitaria in corso, devono rimanere chiusi al pubblico.

Le proposte incontrano i gusti di adulti e bambini e vengono diffuse in rete ogni giorno nelle pagine Facebook e Instagram dei Musei civici Vicenza dal mese di marzo 2020.

Ora l’assessorato alla cultura ha deciso di modificare la programmazione con una nuova proposta online il giovedì: il racconto di un’opera restaurata di cui si potrà vedere la condizione precedente il restauro e il risultato finale.

Inoltre il mercoledì sarà annunciato il video settimanale inserito nel nuovo canale YouTube VicenzaCultura che offre uno sguardo privilegiato sull’arte, l’architettura, gli eventi della città. Mercoledì 13 maggio sarà visibile il video di Poetry Vicenza, realizzato, raccogliendo contributi dalle varie edizioni, per la piattaforma Versopolis, sostenuta dall’Unione Europea, dove dal 24 al 30 aprile più di trenta festival internazionali di poesia hanno condiviso autori, performance e dibattiti sul tema della Speranza. Poetry Vicenza, che quest’anno avrebbe dovuto dare vita alla sesta edizione annullata per l’emergenza Coronavirus, è promosso dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo, e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza, in collaborazione con l’associazione culturale TheArtsBox, il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, il Festival Jazz e altre istituzioni pubbliche e private, e ideato e diretto da Marco Fazzini.

“Il servizio attività culturali e museali continua a lavorare intensamente per proporre un piano di riapertura in sicurezza dei Musei Civici, da attuare nel momento in cui il Governo comunicherà quando le sedi potranno essere accessibili e con quali misure per garantire la sicurezza. La cultura intanto sta soffrendo, i musei rimangono chiusi, gli eventi non si possono svolgere ma noi continuiamo a tenere aperta una finestra sulle nostre bellezze – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Mentre il Covid-19 ci impone prima di tutto di proteggere la nostra salute, l’assessorato alla cultura non si ferma e continua a proporre contenuti online per mantenere un legame con i visitatori e il pubblico. Il mio invito, pertanto, è di continuare a seguirci sulle pagine Facebook e Instagram dei Musei civici che offrono una programmazione settimanale per tutte le età. Inoltre non mancate di visualizzare i video del canale YouTube VicenzaCultura che si arricchisce di settimana in settimana di nuovi contenuti. Intanto i nostri uffici stanno lavorando per garantire l’apertura dei musei in sicurezza, appena sarà consentito”.

Rimangono invariati gli altri contenuti della programmazione dei Musei civici. La settimana inizia, il lunedì, con le “Passeggiate in museo” che attraverso video emozionali accompagneranno virtualmente lungo le sale vuote dei musei.

Il martedì sarà dedicato a “Colora un’opera d’arte”, un’attività dedicata principalmente ai bambini a cui verrà proposto settimanalmente un disegno del 700 conservato in museo che si potrà stampare e colorare. Naturalmente l’opera sarà corredata da una descrizione.

Il venerdì è confermato l’appuntamento con “I Musei civici di Vicenza raccontati ai più piccoli” con un video didattico che illustra le opere dei musei con un linguaggio semplice ed immediato.

Il sabato l’appuntamento è confermato con “Indovina l’opera”, la curiosa proposta rivolta a grandi e bambini. Le immagini di alcuni dettagli dell’opera scelta, corredata da indizi, aiuteranno a riconoscere titolo e autore. Ci sarà un giorno di tempo per risolvere l’enigma; la soluzione, infatti, sarà svelata solo, il giorno successivo, la domenica con “Raccontiamo l’opera”.

Le proposte saranno caricate alle 12 circa di ogni giorno sulla pagina Facebook Musei Civici Vicenza (@MuseiCiviciVicenza) #museivicenzacollection #museichiusimuseiaperti #laculturaresiste).