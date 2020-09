Musei civici aperti lunedì 7 e martedì 8 settembre

Da martedì 1 settembre i Musei civici di Vicenza saranno aperti con i nuovi orari che rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2021.Il Museo civico di Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico, il Museo Naturalistico Archeologico, la chiesa di Santa Corona saranno aperti dalle 9 alle 17, dal martedì alla domenica (ultimo ingresso alle 16.30). Il Museo del Risorgimento e della Resistenza si potrà visitare dalle 9 alle 13 (ultima entrata alle 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Ingresso gratuito.

Iniziative Al Teatro Olimpico sarà possibile assistere allo spettacolo gratuito Pop-Palladio Olimpico Project “Son et Lumière”, dal martedì alla domenica, alle 9.30 10.30 11.30 14.30 15.30 16.30 ideato da Alessandro Baricco e realizzato dalla Scuola Holden. Lo spettacolo durerà una decina di minuti (l’ingresso al Teatro è a pagamento).

Al Museo Naturalistico Archeologico è stata prorogata al 27 settembre la mostra15baj. In questo modo si consentirà di poter apprezzare, ancora per qualche tempo, il risultato della collaborazione tra i Musei Civici di Vicenza e l’Azienda Ulss 8 Berica assieme al Centro Diurno proGet. La mostra, dove sono esposte opere di artisti con disabilità, ha ottenuto lusinghieri riscontri da parte del pubblico sia per la bellezza delle opere stesse, sia per la scelta del Museo Naturalistico Archeologico come suo contenitore. L’idea di aprire gli spazi museali a questo tipo di iniziative si inserisce in una prospettiva di città inclusiva e si lega ad una idea di museo dinamico sempre più aperto alla comunità della quale è espressione.

Aperture gratuiteDomenica 6 settembre Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico saranno accessibili gratuitamente a residenti in città e provincia, come avviene ogni prima domenica del mese.Per accedere alle due sedi è necessario ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese”, esibendo un documento attestante la residenza, allo Iat di piazza Matteotti (aperto dalle 9 alle 17.30).

Basilica palladianaLa Basilica Palladiana si può visitare venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16.Il bar in terrazza è aperto il venerdì e sabato dalle 19 all’una di notte, la domenica dalle 18.30 alle 23.In Basilica palladiana è aperto l’ufficio Iat per informazioni e per la vendita dei biglietti del circuito museale da venerdì a domenica dalle 10 alle 16. In Basilica palladiana è accessibile anche l’area archeologica di Corte dei Bissari il martedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 12. Potranno essere accolti, su prenotazione, un numero massimo di dieci partecipanti a cui si andrà ad aggiungere l’accompagnatore didattico di Ardea. Il biglietto è di 2 euro per adulti, 1 euro per minori di 18 anni.

Festa dei OtoIn occasione della festa patronale che si celebra martedì 8 settembre, i Musei civici e la Basilica palladiana rimarranno aperti anche lunedì 7 settembre e martedì 8 settembre. I Musei civici (Palazzo Chiericati, Teatro Olimpico, Museo Naturalistico Archeologico, chiesa di Santa Corona, Museo del Risorgimento e della Resistenza) osserveranno i consueti orari in vigore dall’1 settembre. La Basilica palladiana il 7 e l’8 sarà aperta dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso 15.30).

SicurezzaLa visita nelle sedi museali sarà consentita indossando la mascherina e utilizzando il gel disinfettante per le mani. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l’accesso.

InformazioniL’Ufficio informazioni e accoglienza turistica – IAT, di piazza Matteotti 12, che svolge il servizio di biglietteria per i musei civici, da martedì 1 settembre sarà aperto dalle 9 alle 17.30.