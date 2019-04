Muore travolto da una valanga sul Pasubio (FOTO)

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco hanno individuato lungo la Strada degli Eroi, sul Pasubio, sotto il rifugio Papa, il corpo di un uomo di 57 anni di Torri di Quartesolo, di cui non si avevano più notizie da stamattina. L’uomo era uscito da solo per fare un’escursione sul Pasubio, all’alba di oggi. Non vedendolo rientrare a pranzo, i parenti hanno lanciato l’allarme e subito sono scattati i soccorsi. Lo sfortunato escursionista probabilmente è stato colpito da una valanga. I soccorsi infatti hanno trovato il corpo parzialmente coperto di neve. Individuato l’uomo, sul posto sono giunti i soccorritori con l’elicottero, che l’hanno raggiunto e atteso l’arrivo del medico del 118, che non potuto fare altro che constatare la morte dell’escursionista. Il corpo dell’uomo è stato caricato a bordo di una barella ed elitrasportato a valle.