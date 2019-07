Muore schiacciato da un trave d’acciaio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

In aggiornamento

Un operaio di 57 anni, Maurizio Bovo, nato e residente a Valdagno, è morto stamane schiacciato da una trave d’acciaio nella ditta G.P. Piazzon in via Gasdotto di Valdagno, azienda che si occupa di sistemi di stoccaggio e miscelazione, carpenteria in ferro ed alluminio.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto i carabinieri della Compagnia Valdagno e lo Spisal.