Muore precipitando col parapendio sul Monte Grappa

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato con il parapendio durante un lancio dal Monte Grappa. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 14.00. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) è decollato in direzione del Monte Grappa, e il parapendista è stato localizzato a Borso del Frappa, nella frazione di Legnarola. Seguendo le coordinate indicate da un altro deltaplanista, l’equipaggio ha individuato il punto su un ripido pendio tra gli alberi e ha sbarcato nelle vicinanze con un verricello il tecnico del Soccorso alpino e un medico. Una volta raggiunto il pilota, un cittadino polacco di 77 anni, che da una prima ricostruzione era caduto per una cinquantina di metri, è stato possibile solo constatarne il decesso, dovuto ai traumi riportati. (ANSA).