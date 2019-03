Muore in una gara motociclistica il padre del ministro Stefani

Grave lutto per Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie. Il padre Giovanni è morto oggi in Algeria durante una gara motociclistica. L’uomo viveva a Trissino, dove gestiva una macelleria ed era molto conosciuto anche per la sua passione per i motori. Lascia la moglie e i due figli.

Erika Stefani, avvocato, ha debuttato in politica alle amministrative del 1999, come consigliere del comune di Trissino. Dopo aver aderito alla Lega, è stata rieletta alle amministrative del 2009, sempre a Trissino, ricoprendo anche le cariche di vicesindaco e assessore all’Urbanistica ed edilizia privata. La carriera in Parlamento è iniziata nel 2013, quando Stefani è stata eletta senatrice nella circoscrizione Veneto. Alle elezioni del 4 marzo 2018 è stata poi rieletta a Palazzo Madama nel collegio uninominale di Vicenza e con il governo Conte è diventata ministro.