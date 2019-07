Muore in sella alla sua bici davanti ai famigliari

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un malore fatale non ha dato scampo al 63enne di Orgiano G.F. che ieri pomeriggio verso le 14 si trovava a transitare a Roana in via Romeo Sartori.

L’uomo era in sella a una e-bike assieme alla moglie e i figli quando improvvisamente si è accasciato a terra. Sul posto si trovavano due giovani medici che hanno prestato un primo soccorso, chiamando nel frattempo il Suem e un elicottero.

All’arrivo dell’elisoccorso per l’uomo non c’era più niente da fare.