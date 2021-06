Muore di overdose in casa, trovato dopo giorni

Ieri a Vicenza, alle ore 17.30 circa in via Pajello è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile con una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza. La vittima è un uomo di 52 anni nato a Castellamare di Stabia, residente proprio in via Pajello. L’uomo, che da qualche giorno non dava notizie di sè, è stato trovato nel bagno dell’appartamento di proprietà del comune di Vicenza, dove si era trasferito da poche settimane, con una siringa nella mano destra. Sul luogo della morte, materiale per il confezionamento e consumo di eroina. Al momento sono state escluse responsabilità da parte di terzi. La causa probabile del decesso pare essere overdose da sostanze stupefacenti. La salma, al termine degli accertamenti, è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale civile di Vicenza.