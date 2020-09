Muore colpito da una masso nella Grotta della Poscola

Alle 11 circa il Soccorso speleologico di Vicenza è stato attivato a seguito della segnalazione al 118 di un uomo il cui amico era rimasto schiacciato da un masso nella Grotta della Poscola. Risaliti dal torrente per una escursione non speleologica, il chiamante era scivolato in acqua ed era andato alla macchina a cambiarsi dicendo al compagno di proseguire. Una volta tornato dopo una mezz’ora, non vedendolo sul greto era entrato nella grotta e, un centinaio di metri all’interno aveva visto prima lo zaino e poi il corpo esanime dell’amico, colpito alla testa da una grande lastra di roccia caduta dalla volta e spezzatasi in due. Sul posto è subito arrivato il personale medico dell’ambulanza di Santorso, mentre sopraggiungevano i Vigili del fuoco e le squadre del Soccorso speleologico di Vicenza e Verona con due medici, di cui uno trasportato dall’elicottero di Treviso emergenza. Purtoppo è stato solo possibile constatare il decesso dell’uomo, F.C., 48 anni, di Rimini. La salma, ricomposta e imbarellata è stata trasportata all’esterno ed affidata al carro funebre. Presenti anche i Carabinieri.