Muore bimba di un anno travolta dall’auto del nonno

Tragedia a Ponso ieri, comune in provincia di Padova, dove una bambina di un anno è morta dopo essere stata investita da un’auto alla cui guida si trovava il nonno. L’uomo stava effettuando una manovra di retromarcia all’interno del cortile di un’abitazione, ma non accorgendosi della piccola che stava giocando, l’ha travolta. I familiari hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvare la bimba. I medici hanno dovuto trasportare in ospedale la madre della vittima, colta da un malore.