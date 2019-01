Muore asfissiato mentre pulisce una cisterna

Un camionista bielorusso è morto per asfissia durante le operazioni di pulizia di una cisterna a Villafranca di Verona. Sarebbe entrato ieri sera nella cisterna per le operazioni di pulizia, rimanendo asfissiato da una sostanza di nome pirite. Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 20 di ieri sera e nella mattinata di oggi l’uomo è stato ritrovato in via Pasubio a Villafranca, in un parcheggio pubblico. Al momento è ancora in corso l’intervento del personale del 118 sopraggiunto con un’ambulanza, degli agenti della polizia locale e del personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Verona.

Foto: Veronasettegiorni