Marlena Leszl, bassanese di 84 anni era stata colta da un grave malore lo scorso venerdì mentre guidava la sua auto, che poi è andata a schiantarsi contro un furgone in discesa Brocchi, a Bassano. La donna, portata in ospedale, aveva avuto una emorragia cerebrale dalla quale non si è più ripresa ed è spirata ieri. Leslz era molto conosciuta in città perchè della storica famiglia fondatrice delle Smalterie.