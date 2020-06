Multe in ZTL a commercianti: interrogazione in Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo un’interrogazione del consigliere di minoranza in Consiglio Comunale, Raffaele Colombara (Quartieri al Centro) in merito alle multe elevati in zona ZTL.

“Nei giorni -scrive Colombara- scorsi la stampa ha dato conto di una serie di multe elevate nei confronti di commercianti che hanno la propria attività all’interno della ZTL e che si sono trovati ripetutamente multati, anche più volte al giorno, per una nuove disposizioni rispetto all’attraversamento della ZTL stessa.



L’amministrazione Rucco ha rispolverato un’interpretazione restrittiva della norma che dagli anni ’90 regola la ZTL in centro storico; di tutto ciò gli interessati hanno avuto comunicazione direttamente attraverso l’invio di multe, multiple, per l’inosservanza della norma.



Dalle parole dei commercianti è emersa “rigidità” dell’Amministrazione Rucco, “delirio di problemi creato” e, naturalmente, un bel conto di multe salate da pagare!

Da parte dell’assessore Celebron si è in seguito registrata la disponibilità ad “ascoltarne le osservazioni”.



In questo momento di difficile riavvio, un altro colpo al già non brillante momento che il centro storico sta vivendo, un bollettino di guerra fatto di continue chiusure d’importanti catene commerciali.



Questo episodio s’inserisce all’interno di una gestione non lineare della ZTL in città.



Pertanto, tutto ciò premesso, si chiede all’Amministrazione che idee abbia sulla ZTL;

in particolare, per quale ragione, quando, in che modi si sia decisa questa nuova interpretazione della norma;

da quanto tempo sia in vigore questa interpretazione e quante multe siano state elevate;

se fossero stati avvisati preventivamente i vicentini ed in particolare gli utenti.

Si ringrazia per la risposta scritta ed in aula”