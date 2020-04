Multata dopo essere stata al supermercato violando le norme anti-coronavirus: “Ma lì i prezzi sono più bassi”

“L’ i prodotti costano meno” – così si è giustificata ieri una signora vicentina di 50 anni S.M.D., che ieri pomeriggio alle 14.25 è stata fermata dalle forze dell’ordine in Riviera Berica: la signora, di Vicenza, era andata a Costabissara per fare la spesa in un supermercato di una nota catena, famosa per i prezzi al ribasso. Vista la motivazione irrilevante, la donna è stata multata per aver violato le norme del decreto anti-coronavirus. Sempre in città, ieri, altre due persone sono state multate in via Onisto, due in viale Verona e una in Corso Palladio.

E’ stato invece denunciato R.I. un vicentino senza fissa dimora di 32 anni e con precedenti, che si trovava in via Cattaneo senza un valido motivo, così come S.R., senza dimora, denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato in questura non senza difficoltà.